Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источник в оборонном ведомстве страны-агрессора, заявил, что возросло количество российских оккупантов, которые были ликвидированы в результате прилета ракет по Севастополю, до 29 человек, информирует «НБН».

Ранее Telegram-канал сообщал, что в ходе атаки на временно захваченный город были уничтожены 26 «освободителей», около 20 получили ранения. Ракетный обстрел «отминусовал» до 10 единиц техники «второй армии мира». Также ВС РФ потеряли один зенитный ракетный комплекс С-300, весь расчет которого был ликвидирован.

Напомним, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что 1 июля украинские пилоты поразили склад боеприпасов армии Путина на территории Крымского полуострова. Военачальник опубликовал соответствующее видео «бавовны».