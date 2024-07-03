Представители «ЛСР» в ходе совместной пресс-конференции с проектом «Хочу жить» раскрыли, что в начале апреля россиянин с позывным «Гога» устроил пожар на ракетном корабле «Серпухов» ВМС РФ, в результате чего судно получило существенное повреждение и было отправлено на ремонт.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

По словам добровольцев, вывод корабля из строя – результат спецоперации «Рыбалка». «Гога» стал сотрудничать с «ЛСР» в 2023 году, и, будучи военным Балтийского флота РФ, который имеет допуск к гостайне, помог осуществить «демилитаризацию» судна.

Россиянин устроил диверсию на «Серпухове» – разрушил изнутри помещение корабля, уничтожил средства автоматизации и связи, а также забрал секретные материалы. После успешной операции «Гогу» забрали с территории страны-агрессора благодаря специалистам проекта «Хочу жить».

Как сообщалось, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, почему Силы обороны не поражают корабли государства-террориста в Азовском море.