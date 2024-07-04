Представитель военной разведки в эфире национального телемарафона рассказал, что бывший военный Балтийского флота страны-агрессора, который в апреле помог защитникам «демилитаризировать» корабль «Серпухов» ВМС РФ, является украинцем по происхождению, информирует «НБН».

По его словам, россиянин сам вышел на нашу разведку и стал добровольцем «ЛСР». «Гога» хотел расторгнуть контракт и демобилизоваться, однако его не отпустили, поэтому он присоединился к российским добровольцам, а впоследствии помог Украине провести операцию «Рыбалка».

«Кровь – не вода», – отметил спикер ГУР МОУ, добавив, что операция по выводу из строя российского корабля была сложной и эвакуация «Гоги» занимала время, однако все прошло успешно.

Ранее российские добровольцы рассказали подробности операции на корабле «Серпухов» в Балтийске.