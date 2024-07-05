Командующий ВМС ВСУ в интервью агентству Reuters заявил, что российские захватчики теряют военно-морской центр в Крыму, который страна-агрессор создавала десятилетиями, благодаря результативным ударам защитников по объектам оккупантов на полуострове, информирует «НБН».

По словам вице-адмирала, ракеты и БПЛА Сил обороны Украины нанесли серьезный ущерб базе ЧФ РФ в Севастополе, где враг ремонтировал и хранил корабли и боеприпасы. Теперь «освободители» теряют этот важный логистический центр.

Военачальник рассказал, что ВСУ повредили или уничтожили 27 военных кораблей «второй армии мира». Из них 5 суден пострадали из-за подрыва на морских минах, которые защитники установили вблизи Севастопольской бухты с помощью беспилотников.

Отметим, что на днях командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил о поражении склада боеприпасов армии Путина в Крыму.