Telegram-канал «Досье шпиона» сообщил, что сегодня утром в окрестностях временно оккупированного города Новая Каховка на Херсонщине 6 ударных дронов неустановленного типа атаковали пункт управления 66-й бригады войск Российской Федерации, информирует «НБН».

Фото – t.me/dosye_shpiona

Фото – t.me/dosye_shpiona

В результате удара беспилотников по объекту «второй армии мира» путинские оккупационные силы лишились станции тропосферной связи, вероятно Р-412, и электропитающей станции, вероятно Э-351бр. Два «освободителя» получили ранения.

Также Telegram-канал показал фотографии последствий прилета БПЛА по пункту управления российских захватчиков.

Фото – t.me/dosye_shpiona

Фото – t.me/dosye_shpiona

Напомним, СМИ сообщили, что 4 июля беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Тамбовский пороховой завод в Котовске. Одному БПЛА удалось ударить по предприятию ВПК страны-агрессора.