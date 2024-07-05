По результатам соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 65% граждан заявили, что они считают подписанные Зеленским соглашения по безопасности с другими странами полезными для укрепления обороноспособности государства, информирует «НБН».

Из них 47% участников исследования назвали такие договоры «скорее полезными», а 18% – «очень полезными». В то же время 15% украинцев убеждены, что такие документы не особо повлияют на обороноспособность страны, либо вообще не нужны.

6% респондентов признались, что считают соглашения по безопасности «скорее неполезными», такой же процент опрошенных считает эти договоры «очень неполезными». 8% украинцев не смогли определиться с ответом на вопрос социологов.

Ранее специалисты КМИС рассказали, сколько украинцев готовы отказаться от вступления страны в НАТО ради завершения войны с РФ.