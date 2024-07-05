Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на источники в экстренных службах Краснодарского края, пишет, что в результате ночной атаки на Приморско-Ахтарск был поражен аэродром ВС РФ войсковой части 75387. Ранее об ударе по этому объекту оккупантов сообщил украинский OSINT-канал.

Как утверждает ASTRA, по городу выпустили ударные БПЛА и как минимум две ракеты, информирует «НБН».

В результате обстрела один захватчик получил ранения. Кроме того, прилет был не только по авиабазе, но и по электроподстанции в городе из-за чего у части абонентов возникли перебои со светом.

Местные власти утверждают, что якобы зафиксировано попадание и в жилой дом, в результате которого шесть человек получили ранения и погиб один ребенок.

Ранее стало известно о том, что утром 5 июля беспилотники ударили по пункту управления армии Путина под временно захваченной Новой Каховкой. В Сети опубликовали кадры последствий атаки и сообщили о потерях оккупантов.