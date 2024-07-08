В Центре общественных связей ФСБ заявили о предотвращении очередной операции спецслужб Украины по угону стратегического бомбардировщика ВКС страны-агрессора, информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

Пропагандистские СМИ пишут, что силовики РФ также «вскрыли причастность» спецслужб государств-членов НАТО к подготовке и реализации украинской операции по угону Ту-22М3.

В ФСБ утверждают, что разведка соседней страны намеревалась завербовать пилота «второй армии мира» – летчику якобы предложили денежное вознаграждение и итальянский паспорт, чтобы он перегнал и посадил бомбардировщик оккупантов на украинской территории.

Напомним, что в феврале стало известно об убийстве российского пилота Максима Кузьминова, который пошел на сотрудничество с Силами обороны и передал Украине свой вертолет. Директор СВР РФ Сергей Нарышкин и представитель Кремля Дмитрий песков цинично прокомментировали смерть летчика.