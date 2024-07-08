Игнат на своей Facebook-странице напомнил, что, учитывая ночные удары, ВС РФ выпустили по Украине 44 ракеты разных типов, из которых 33 сбила противовоздушная оборона, информирует «НБН».

По словам полковника, российские захватчики постоянно совершенствуют не только разведывательные дроны, но и крылатые ракеты, баллистику, оснащая их радиолокационными и тепловыми ловушками. В результате такие воздушные цели становится труднее обнаруживать и сбивать.

Экс-представитель ВС ВСУ сообщил, что в ходе утренней атаки крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах. Где-то защитники вели по ним боевую работу на высоте до полусотни метров, что также может оборачиваться ужасными последствиями на земле.

Отметим, что сегодня оккупанты ударили по Киеву, Кривому Рогу, Днепру, Краматорску и Славянску.

В КГВА сообщили, что в столице известно о 22 погибших, из них 2 детей, и о 82 пострадавших. В Киеве под обстрелом оказалась детская больница «Охматдет» – для атаки враг применил ракету Х-101.

Напомним, после массированных ракетных обстрелов Украины армией Путина в Минобороны РФ сделали циничное заявление.