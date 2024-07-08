Российское пропагандистское агентство «РИА Новости» опубликовало заявление МО РФ относительно утренней ракетной атаки армии Путина на Украину. В министерстве сообщили, что оккупанты в ответ на обстрелы энергообъектов страны-агрессора применили против соседней страны высокоточное оружие большой дальности, информирует «НБН».

По версии оборонного ведомства, российские захватчики атаковали не гражданскую и критическую инфраструктуру Украины, в частности детскую больницу «Охматдет», а «военную промышленность» и «авиабазы ВСУ». Разрушения в Киеве россияне объяснили «падением ракеты ПВО» Сил обороны.

В то же время стало известно о 2 погибших и 15 раненых в результате ракетного удара по больнице «Охматдет», есть вероятность, что под завалами могут быть дети.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что спасатели разбирают основные завалы, чтобы дать людям воздух.

Также в Шевченковском районе столицы разрушен целый подъезд жилого дома.