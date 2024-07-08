Местное издание «Риа-Мелитополь» и «губернатор» оккупированного Запорожья Евгений Балицкий сообщили, что после вчерашних прилетов в Мелитополе в регионе произошло отключение света, информирует «НБН».

Коллаборант в своем Telegram-канале написал, что электричество исчезло из-за кратковременного отключения системы защиты линий, отметив, что в больницах временно захваченного Запорожья запущено резервное электроснабжение.

Предатель Украины предупредил местное население о том, что также могут возникнуть перебои с мобильной связью и интернетом, так как часть базовых станций захватчики также перевели на резервные источники питания. Гауляйтер призвал жителей региона «отнестись с пониманием к неудобствам».

По данным СМИ, после взрывов в Мелитополе и районе практически у всех абонентов пропал интернет, мобильная связь работает с перебоями. Балицкий отчитался, что оккупанты в некоторых районах города возобновили подачу электричества, однако жители пожаловались, что после этого свет пропал опять.

Ранее журналисты сообщали, что 7 июля в Мелитополе было три прилета. После взрывов загорелся аэродром.

Напомним, советник мариупольского мэра Петр Андрющенко сообщил о «демилитаризации» захватчиков в районе города 6 июля.