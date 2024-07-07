О том, что в окрестностях Бабах-Тарама на Донетчине и Куликово на Запорожье вчера звучали «хлопки» в месте базирования российско-оккупационных войск, строивших в этой местности свой лагерь, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко для «Эспрессо».

По словам Андрющенко, он не может однозначно утверждать относительно «прилета» по лагерю со стороны ВСУ, спровоцировавшем детонацию, поскольку россияне «иногда могут и сами себя неплохо взрывать».

Впрочем, известно одно — в лагере произошел масштабный пожар и были зафиксированы настолько большие потери «хороших русских», что командование РФ привлекло «скорые помощи» не только из Бердянского района (Запорожская область), но и из Мангушского района (Донецкая область), включая часть Мариупольского района.

Советник мэра Мариуполя подчеркнул — речь идет, как минимум, о десятках тяжелораненых оккупантов, которых вывозили в Бердянск.

Ранее мы писали о том, что под Воронежем из-за ночного удара БПЛА горят склады и детонирует взрывчатка.