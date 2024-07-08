Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что ПВО РФ сбила дроны, однако после падениях обломков БПЛА в Подгоренском районе вспыхнул пожар на складе с «взрывоопасными предметами». Руководству региона пришлось эвакуировать местное население, информирует «НБН».

СМИ пишут, что в результате удара беспилотников произошло возгорание на складе с боеприпасами вблизи села Сергеевка, на котором захватчики хранили ракеты класса «земля – земля», «земля – и воздух», боеприпасы для танков и артиллерии, а также патроны для огнестрельного оружия.

Украинские издания написали о том, что за мощной «бавовной» на объекте «второй армии мира» стоит СБУ. По словам источников, с этого склада поставлялись снаряды ВС РФ в Украине.

Журналисты «Радио Свобода» показали спутниковые кадры последствий пожара на складе армии Путина.

Фото — t.me/radiosvoboda

Фото — t.me/radiosvoboda

Напомним, в ночь на 5 июля в Приморско-Ахтарске под ударом беспилотников оказался аэродром «освободителей».