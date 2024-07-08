Глава столицы в своем Telegram-канале сообщил, что в Шевченковском районе в результате ракетного обстрела города российскими захватчиками есть попадание в жилой дом, информирует «НБН».

Позже на месте удара мэр рассказал, что в здании полностью разрушен один подъезд, несколько – сильно повреждены, также получил повреждения дом напротив. Кличко добавил, что спасатели пытаются достать из-под завалов людей, слышны их голоса. Других жителей дома эвакуировали.

Руководитель КГВА Сергей Попко сообщил, что в результате ракетного удара по городу зафиксировано падение обломков в Шевченковском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Чиновник заявил, что на данный момент известно о 10 погибших и 35 пострадавших.

Также в столице российские оккупанты ударили по детской больнице «Охматдет», о чем ранее сообщил глава государства Владимир Зеленский. Здание медицинского учреждения получило значительные разрушения, спасатели, врачи и обычные люди разбирают завалы. Президент показал кадры с места обстрела.