Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал 28 отдельной механизированной бригады ВСУ имени «Рыцарей Зимнего Похода», еще одной штурмовой группе «второй армии мира», задействованной на Торецком направлении, не удастся вернуться «на родные болота».

Как стало известно, воинам спецбатальона «Шквал» и 5 стрелкового батальона, во время проведения «зачистных» мероприятий в одном из населенных пунктов на Донетчине, удалось пленить трех штурмовиков, а остальных «хороших русских» — ликвидировать в бою.

Вопреки тому, что вражеская артиллерия беспрерывно била по данному населенному пункту, даже зная о присутствии своих солдат в нем, воины Сил обороны смогли осуществить сложные задачи — оказание медпомощи и эвакуацию захваченных россиян из-под обстрела, тем самым пополнив «обменный фонд»:

…Дождались сумерек и вытащили оккупантов из-под ударов их же «побратимов». Теперь эта троица поможет нам вернуть украинцев домой.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ показывали процесс «приземления» российского штурмовика Су-25.