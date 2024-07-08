Андрющенко в своем Telegram-канале сообщил, что в Кальмиусском районе временно захваченного Мариуполя прогремел взрыв, в направлении металлургического комбината им. Иллича поднялся дым, информирует «НБН».

Позже советник мэра написал, что российские оккупанты «все сбили, но не без нюансов», опубликовав фотографию последствий атаки.

Фото — t.me/andriyshTime

Чиновник отметил, что удар по врагу был нанесен в ответ за обстрел детской клиники «Охматдет» в Киеве утром 8 июля. По его словам, эпицентр прилета в районе дворца культуры «Искра», рядом с которым расположена одна из баз частной военной компании страны-агрессора «Эспаньола».

В местных пабликах россияне объяснили «бавовну» тем, что якобы загорелось дерево, в котором был снаряд. Советник городского главы отметил, что такой идиотской версии от них еще не было, добавив, что кареты скорой помощи, наверное, помчались «листочки спасать».

Ранее Андрющенко сообщал о «демилитаризации» оккупантов под Мариуполем 6 июля.