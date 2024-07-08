Андрющенко в своем Telegram-канале сообщил, что в Кальмиусском районе временно захваченного Мариуполя прогремел взрыв, в направлении металлургического комбината им. Иллича поднялся дым, информирует «НБН».
Позже советник мэра написал, что российские оккупанты «все сбили, но не без нюансов», опубликовав фотографию последствий атаки.
Чиновник отметил, что удар по врагу был нанесен в ответ за обстрел детской клиники «Охматдет» в Киеве утром 8 июля. По его словам, эпицентр прилета в районе дворца культуры «Искра», рядом с которым расположена одна из баз частной военной компании страны-агрессора «Эспаньола».
В местных пабликах россияне объяснили «бавовну» тем, что якобы загорелось дерево, в котором был снаряд. Советник городского главы отметил, что такой идиотской версии от них еще не было, добавив, что кареты скорой помощи, наверное, помчались «листочки спасать».
Ранее Андрющенко сообщал о «демилитаризации» оккупантов под Мариуполем 6 июля.
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