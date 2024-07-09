Эксперты ISW в своем отчете обратили внимание на комментарий экс-спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната об ударе армии Путина по Украине 8 июля. Полковник отмечал, что россияне постоянно совершенствуют свои баллистические, крылатые ракеты и разведывательные беспилотники. По его словам, в ходе этой атаки цели летели на чрезвычайно малых высотах, пишет «НБН».

Американские аналитики считают, что предположения бывшего представителя ВС ВСУ указывают на то, что захватчики, вероятно, усовершенствовались в своей тактике и/или технологиях. По этой причине путинские силы смогли нанести максимальный ущерб инфраструктуре и практически не дали украинской противовоздушной обороне времени на ответ, пока цель не окажется на близком расстоянии от земли.

Эксперты отмечают, что армия Путина адаптировала атаки на Украину, чтобы воспользоваться нехваткой ее ПВО. Защитникам придется научиться реагировать на новую тактику врага, используя необходимые уровни полученной от Запада ПВО.

Напомним, Зеленский сообщил количество погибших и раненых в результате масштабных обстрелов украинских городов 8 июля.