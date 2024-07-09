Вчера вечером в Белгороде была объявлена ракетная и дроновая опасность, вместе с сигналом воздушной тревоги в городе прогремели взрывы. После прилетов появилось задымление, соответствующие кадры распространили местные паблики, информирует «НБН».

Фото – t.me/zhest_belgorod

Пропагандисты утверждают, что в Белгороде ПВО якобы сбила несколько беспилотников и реактивных снарядов. Власти сообщают об одном погибшем и двух пострадавших. Также в Сети опубликовали кадры последствий атаки.

Telegram-канал SOTA пишет, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фотографии с соседней улицы, однако само место удара путинский чиновник не показал. Прилет был в районе больницы, которую переоборудовали в военный госпиталь для лечения оккупантов.

Ранее кадры из этого медицинского учреждения, которое переполнено «трехсотыми» захватчиками, показал Z-активист Виктор Умеренков.

Авторы публикации отмечают, что центр Белгорода и гражданское население по сути использовали в качестве живого щита для защиты больницы, которая используется для нужд захватчиков.

Напомним, 9 июля Ростовская и Волгоградская области подверглись атаке БПЛА. В результате вспыхнули пожары на электроподстанциях и нефтебазе.