О том, что вопреки заявлениям РФ об уничтожении всех ударных беспилотников, инфраструктура государства-террориста все же не досчитается некоторых важных, с военной точки зрения, объектов, пишет «НБН», ссылаясь на жалобы воронежского губернатора Александра Гусева, размещенные в официальном Telegram-канале российского пропагандистского агентства «РИА-Новости».

По словам Гусева, в результате обломков дронов-камикадзе, огнем охвачены складские помещения в Подгоренском районе. Кроме того, вследствие масштабного возгорания фиксируется непрекращающаяся детонация взрывоопасных предметов.

На месте инцидента начата работа оперативные служб, военных и представителей местных властей, пытающихся ликвидировать последствия.

При этом, пользователи соцсетей распространяют видео, на котором задокументирован реальный результат сегодняшней дроновой атаки.

Ранее мы писали о том, что власти РФ жаловались на «прилеты» БПЛА в Краснодарском крае и Ростовской области.