Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в Судже в результате дронового удара загорелась заправочная станция. По словам главы региона, в ходе работы дежурного караула пожарной части на месте удара его также атаковал БПЛА, информирует «НБН».

Путинский чиновник утверждает, что обошлось без пострадавших. Также было ликвидировано еще одно возгорание на еще одной заправочной станции в результате сброса с беспилотника. Он обвинил в ударах Украину.

В то же время местные Telegram-каналы пишут о прилете дрона по подстанции Маслодельного комбината в городе и публикуют кадры пожара на предприятии. Возгорание ликвидируют, в результате удара БПЛА из работников завода никто не пострадал.

Фото – t.me/rodnaya_sudzha

Напомним, как сообщают российские СМИ, 9 июля в Волгоградской области дроны атаковали нефтебазу и войсковую часть, есть погибшие.