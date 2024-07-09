Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники, пишет, что сегодня в Волгоградской области дроны прорвали противовоздушную оборону, ударив по нефтебазе и войсковой части, информирует «НБН».

Сообщается, что в результате атаки беспилотников на регион энергетический объект почти полностью потерян. Местные власти рассказали, что нефтебаза получила серьезные повреждения, что является главной проблемой.

По предварительной информации, известно о 10 погибших в результате удара БПЛА.

Сегодня неспокойно было и в других регионах страны-агрессора, в частности ночью дроны ударили по электроподстанциях в Ростовской области, на объектах вспыхнул пожар. Также атаки были на Курскую, Белгородскую, Астраханскую и Воронежскую области.

Напомним, как сообщают росСМИ, вечером 8 июля в Белгороде был прилет в районе госпиталя, где лечат оккупантов.