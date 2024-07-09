На своей странице в социальной сети Х руководитель литовского внешнеполитического ведомства написал, что кремлевский диктатор «приветствует» участников саммита Североатлантического Альянса ракетным ударом по детской больнице в Киеве, чтобы продемонстрировать миру предсказуемость организации, безнаказанно совершая военные преступления против соседнего государства, информирует «НБН».

По словам дипломата, пришло время доказать, что глава Кремля ошибается на счет Альянса, передать для ВСУ лучшее оружие и позволить Силам обороны Украины поражать военные объекты оккупантов глубоко на территории РФ.

Министр считает, что российскому лидеру больше не нужно испытывать реакцию членов НАТО. Представитель Вильнюса добавил, что Путин ожидает слабый ответ от НАТО на террор россиян в Украине и хочет, чтобы международное сообщество увидело, насколько предсказуем военно-политический блок.

Ранее на вчерашние масштабные ракетные удары ВС РФ по Украине отреагировал американский президент Джо Байден.