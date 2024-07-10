Руководитель оборонного ведомства рассказал, что Украина на саммите НАТО в Вашингтоне работает над усилением своей противовоздушной обороны. Ряд государств Альянса, среди которых США, ФРГ, Италия, Румыния и Нидерланды, объявили о передаче Киеву комплексов ПВО, информирует «НБН».

По словам министра, в ближайшие месяцы наша страна получит от Штатов и их союзников десятки ЗРК NASAMS, HAWK, IRIS-Т и ЗСУ Gepard, которые помогут защитить города, гражданское население, критическую инфраструктуру от атак российских захватчиков и значительно усилят оборону.

Умеров поблагодарил все государства, присоединившиеся к Инициативе немедленного действия по противовоздушной обороне, в рамках которой было собрано более миллиарда долларов для поддержки украинской ПВО.

Напомним, Зеленский в Вашингтоне назвал необходимое Украине количество истребителей F-16 и высказался о поставках установок Patriot.