Украинский лидер, отвечая на вопросы после своего выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне, заявил, что проблема с западной авиацией заключается в количестве и датах. По словам президента, ВС РФ ежедневно используют против нашей страны 300 самолетов, информирует «НБН».

Гарант напомнил, что для Украины было решение о 10-20 истребителях. Глава государства отметил, что на фоне авиации армии Путина даже 50 самолетов – это ничто. Чтобы сравняться с врагом в небе, ВСУ необходимо 128 единиц F-16.

Также Зеленский высказался о поставках ЗРК Patriot. Украинский лидер поблагодарил американское руководство за дополнительные комплексы, при этом отметив, что их все равно недостаточно.

Гарант вспомнил о последней массированной атаке оккупантов на Киев. Казалось бы, что столица хорошо защищена, однако враг смог пробиться через ПВО, использовав разные типы нового вооружения.

Ранее британская разведка заявила, что войска государства-террориста изменили цели ракетных ударов перед прибытием F-16 в Украину.