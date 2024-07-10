На брифинге Солимчук рассказал, что россияне использовали для наступления на севере региона 10 350 оккупантов. В результе, по состоянию на начало июля, в ходе атак в приграничье области были ликвидированы 2939 захватчиков, 6509 – получили ранения, 45 – сдались в плен.

По словам полковника, на Харьковщине ориентировочные потери «второй армии мира» составляют 91%, пишет «НБН» со ссылкой на «Армия Inform».

Начальник штаба отметил, что за два месяца наступления армия Путина в Волчанске лишилась большей части 138-й мотострелковой бригады. Также в этом городе Силы обороны Украины «сточили» 83-й и 157-й танковый полки.

Заместитель командира ОТГВ «Харьков» добавил, что 83-я десантно-штурмовая бригада ВС РФ также постоянно несет потери, иногда по несколько десятков бойцов в сутки.

Как сообщил военнный, командования «второй армии мира» вынуждено для восполнения потерь снимать подразделения с других направлений и использовать резервы.

Напомним, в ОСГВ «Хортица» прокомментировали сообщения СМИ о потерях РФ 100 000 оккупантов в районе Часового Яра.