О том, что на самом деле потери армии Путина, за 3 месяца попыток захвата Часового Яра, составляют гораздо меньшие цифры, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, озвученное спикером оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Назаром Волошиным в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам спикер «Хортицы», цифра в 99 000 единиц утраченной «живой силы» РФ близка к реальной, но лишь в том ключе, что эксперты и аналитики внесли в нее 3-месячные вражеские потери вдоль всей линии соприкосновения на Восточном направлении.

Волошин подчеркнул, что в зоне, подконтрольной «Хортице» потери «второй армии мира» составили:

в апреле — более 24 000;

в мае — около 26 000;

в июне — почти 32 000.

Таким образом, вышеописанное количество, относящееся к Часовому Яру, — «слишком велико».

Волошин резюмировал:

Там цифра за все время активной вражеской операции по уничтожению микрорайона «Канал» составляет около 5 000… [Именно столько] личного состава российского было уничтожено, похоронено по посадкам.

Ранее мы писали о том, что майор Нацгвардии объяснял, почему ВСУ могут отступить из Часового Яра.