Заместитель командира 3-й ОШБр в своем Telegram-канале прокомментировал призывы блогеров к миру в Украине любой ценой и заявления о том, что война кому-то там выгодна, которые прозвучали после удара оккупантов по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля, информирует «НБН».

По словам Жорина, публичные люди должны нести ответственность за высказывания, которые подыгрывают российской пропаганде и хорошо ложатся в головы тех, кто «устал от войны». Майор считает, что как минимум блогеры должны получить воспитательные уроки от неравнодушных украинцев и оказаться у правоохранительных органов для разъяснительной беседы. Если после этого они ничего не осознают, второй раз наказание для них должно быть за решеткой.

Военный объяснил, что у Украины есть только два пути – бороться и получить шанс на будущее либо остановиться и заплатить высокую цену за такой выбор. Кроме того, при последнем развитии событий все «уставшие от войны» пополнят армию оккупантов.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о последствиях масштабных обстрелов украинских городов 8 июля.