В аналитическом материале ISW отмечается, что вербовка россиянами граждан Индии для участия в так называемой «спецоперации» не была ошибкой – это часть кампании Москвы по формированию вооруженных сил, которая стартовала весной 2022 года, для избежания непопулярной для Путина мобилизации в РФ, информирует «НБН».

Широкий круг рекрутеров в стране-агрессоре получил приказ Кремля вербовать в оккупационную армию любых доступных добровольцев. Часто граждан Кубы, Непала, Сербии, государств Африки и Центральной Азии отправляли в так называемую «зону СВО», используя обманные методы и стимулы. Иностранцам предлагают большие деньги или паспорт государства-террориста.

Американские эксперты считают, что на недавней встрече с главой правительства Индии Нарендрой Моди лидер россиян, возможно, пообещал вернуть индийских граждан, которые воюют на стороне оккупантов.

Ранее в разведке Великобритании рассказали, почему Москва активно отправляет на войну в Украину тысячи мигрантов.