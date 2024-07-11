Экс-представитель ВС ВСУ в интервью изданию Telegraf объяснил, что разведывательные дроны, которые российские оккупанты активно используют накануне масштабных ракетных атак, стали устойчивы к радиоэлектронной борьбе.

По словам полковника, разведывательные БПЛА захватчиков выключают систему навигации, поэтому РЭБ не может ее подавить, информирует «НБН».

Бывший спикер Воздушных сил объяснил, что беспилотник, которому инерционно задан маршрут, с по факту выключенной системой навигации летит в направлении Киева. Потом система навигации включается и дрон онлайн передает информацию.

Пока силы ПВО пытаются уничтожить разведывательный БПЛА, он уже передал данные врагу и армия Путина запускает ракеты. Игнат уточнил, что такой тактический прием ВС РФ используют приблизительно месяц.

Экс-представитель ВС ВСУ отметил, что Силам обороны нужно иметь чем сбивать разведывательные беспилотники на той высоте, на которой они сейчас летают, где мобильные огневые группы не могут их достать и уничтожить. Защитникам необходимы зенитные ракетные комплексы и снаряды к ним.

Ранее Игнат указал на особенность запуска ракет ВС РФ в ходе массированной атаки на Украину 8 июля.