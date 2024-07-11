В Минреинтеграции сообщили, что «власти» на ВОТ пытаются вынудить украинцев вернуться в захваченные регионы. Оккупанты угрожают отобрать жилье граждан, если они не приедут и не подтвердят право собственности на эту недвижимость, информирует «НБН».

В ведомстве призвали украинцев не поддаваться на угрозы врага и воздерживаться от поездок на ВОТ. В министерстве напомнили, что любые действия, требования и документы «руководства» захваченных регионов незаконны и не имеют никаких правовых последствий.

В Минреинтеграции напомнили гражданам, что их жилье и любая другая недвижимость в оккупации охраняется украинскими законами и международным правом. Поэтому те, кто лишают украинцев их имущества в захваченных регионах, возместят все убытки и будут отвечать перед судом.

Ранее в ЦНС сообщили, что на временно оккупированных территориях Запорожья «власти» «легализовали» добычу полезных ископаемых.