О том, что дело касается так называемой российской «легализации» добычи полезных ископаемых, принадлежащих Украине — теперь мародерам «позволят» на законных основаниях грабить и обогащаться на захваченных территориях, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Помимо всего вышеописанного, в ЦНС отмечают — лицензирование, выдача которого оплачена в казну государства-террориста, являются юридически ничтожным, то есть осуществление добычи полезных ископаемых тоже абсолютно незаконно, и по этой причине, за «такие вещи» предусмотрено несение надлежащей ответственности.

Кроме того, Центр национального сопротивления предупреждает — украинцы узнают о каждом, кто от имени фейковых учреждений РФ станет визировать грабителям подобную «российскую макулатуру».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, как РФ обеспечивает «социальный лифт» этническим русским на ВОТ.