Волохов в эфире национального телемарафона рассказал, что на Харьковском направлении командование ВС РФ не принимает во внимание огромные потери захватчиков, продолжая бросать в бой большое количество пехоты, путь которой заканчивается смертью, информирует «НБН».

По его словам, оккупанты в этой зоне фронта начали меньше применять бронетехнику, так как из-за жаркой погоды она может работать некорректно, однако по-прежнему используют авиацию, реактивные системы и ствольную артиллерию.

Командир подразделения «Терра» отметил, что существенно тактика «освободителей» не изменилась: они проводят многоволновые атаки – нагоняют пехоту, заменяют «двухсотых» на новоприбывших и снова идут на штурм. Если не справилась первая группа, враг бросает в атаку следующую и так далее.

Ранее в ОТГВ «Харьков» сообщили потери «второй армии мира» за два месяца наступления путинских оккупационных сил в приграничье области.