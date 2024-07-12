В «Атеш» сообщили, что их агент под Олешками в нескольких местах у позиций одного из подразделений 70 МСД «второй армии мира» поджег траву, в результате разгорелся масштабный пожар, информирует «НБН».

Диверсия партизана оказалась успешной – огонь уничтожил три блиндажа, разрушил траншеи и окопы подразделения российских оккупационных сил. Помимо этого, пожар «отминусовал» склады оружия и запасы продуктов питания «освободителей».

Также пострадали и сами солдаты войск страны-агрессора: до 20 захватчиков получили ожоги высокой степени тяжести.

В военном движении отметили, что партизаны «Атеш» продолжают сопротивляться по всей линии фронта, нанося значительный ущерб путинским оккупационным войскам.

Ранее агент «Атеш» провел разведку в военном госпитале Севастополя. От раненого захватчика он узнал о потерях ВС РФ, в частности, сколько «трехсотых» оккупантов на неделю поступило в медучреждение.