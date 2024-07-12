Агент «Атеш» провел разведку севастопольского военного госпиталя, выяснив, что в медицинское учреждение за неделю поступило более 400 «трехсотых» российских «освободителей», информирует «НБН».

Партизан добыл информацию от одного из раненых захватчиков о количестве потерь «второй армии мира» на фронте. По словам оккупанта, за неделю в больницу привезли более четырех сотен «освободителей». Он сообщил, что принимают только тяжелых «трехсотых», которых разбрасывают по гражданским медучреждениям. Путинских солдат с легкими ранениями отправляют на «реабилитацию» обратно в подразделения, и они вынуждены участвовать в боевых действиях.

В «Атеш» отметили, что армии Путина очень не хватает живой силы, поскольку командование оккупантов постоянно проводит «мясные штурмы». Ежедневно в рядах «освободителей» растет возмущение. Захватчики начинают больше задумываться над тем, ради чего они участвуют в так называемой «СВО» и почему к ним такое скотское отношение.

Ранее в Силах обороны раскрыли потери ВС РФ на Харьковском направлении за два месяца наступления.