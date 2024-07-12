Селезнев в интервью изданию OBOZ.UA прокомментировал ведение активных наступлений ВС РФ в течение последних девяти месяцев. Оккупанты также увеличивают количество зон на фронте, где ведут ожесточенные боевые действия, информирует «НБН».

По словам аналитика, все это говорит о том, что у государства-террориста есть ресурс для продолжения войны еще в течении нескольких лет, который не исчерпывается по ряду причин.

Эксперт напомнил, что РФ получила в наследство от СССР вооружение и технику, запасов которых хватит минимум до 2026 года, а также смогла перейти на военные рельсы.

Российский ВПК продолжает работу и может закрывать базовые нужды «второй армии мира». Так происходит в том числе и из-за недостаточно эффективной санкционной политики.

Селезнев добавил, что помимо этого Кремль умеет находить военные ресурсы в иностранных государствах и получает необходимое для продолжения агрессии от дружественных к России стран.

Напомним, в НАТО сообщили, какую страну-союзницу РФ в войне против Украины Альянс считает «решающим фактором».