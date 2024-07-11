На саммите Альянса в столице США союзники обозначили круг стран, которые являются союзниками государства-террориста в войне против Украины. В декларации Альянса указаны такие дружественные к РФ страны: Республика Беларусь, Иран, Северная Корея и Китай, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

В организации отмечают, что РБ предоставила российским оккупантам доступ к своей территории и инфраструктуре, а КНДР и Иран подпитывают агрессию РФ, передавая Москве дроны, артиллерийские снаряды и баллистические ракеты.

Однако особое беспокойство у стран военно-политического блока вызывает сотрудничество РФ с Китаем. В НАТО назвали КНР «решающим фактором войны», учитывая «безграничное» партнерство Москвы и Пекина, в частности передачу Кремлю материалов двойного назначения – сырья, оборудования и компонентов оружия.

В Альянсе утверждают, что именно Китай создает системные вызовы для безопасности членов НАТО, который также расширяет свой ядерный потенциал и развивает космические возможности.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев подпишет новые договоренности об интеграции страны в НАТО и Евросоюз.