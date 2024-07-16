В 23:34 советник городского главы написал в своем Telegram-канале, что в Мариуполе зафиксировано больше пяти взрывов. Через несколько минут Андрющенко уточнил, что «хлопки» продолжаются, они слышны во всех районах города, информирует «НБН».

Фото – t.me/andriyshTime

Около полуночи чиновник сообщил о минимум двух прилетах между микрорайоном «Невский» и Агробазой в направлении Мангуша. Советник мэра отметил, что по характеру атаки, вероятно, сначала было разоблачено базирование противовоздушной обороны «второй армии мира», а потом «принимали подарки» сами установки ПВО.

Андрющенко уточнил, что, по предварительной информации, в районе сел Белосарайская Коса и Мелекино есть данные о прилетах и зафиксировано падение обломков.

Также чиновник добавил, что после взрывов некоторые районы Мариуполя оказались обесточены.

Фото – t.me/andriyshTime

Напомним, 12 июля советник мариупольского мэра сообщил о прилетах в районе городского аэропорта во время визита «главы ДНР» Дениса Пушилина.