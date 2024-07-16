Журналисты «Крым.Реалии», проанализировав данные о взрывах, пожарах и прилетах на полуострове, заявили, что за 45 дней лета Вооруженные силы Украины в Крыму поразили до 15 военных объектов «второй армии мира», информирует «НБН».

За первые недели лета Силы обороны Украины нанесли эффективные удары по 3 дивизионам ЗРК С-300, 4 установкам С-400 и 3 радиолокационным станциям войск Российской Федерации. Также защитники морскими дронами Magura поразили буксир оккупантов «Сатурн» на озере Панское.

Помимо этого, ВСУ атаковали военный объект вблизи села Мичуриновка вблизи Джанкоя, подорвали склад боеприпасов армии Путина под Балаклавой и спровоцировали пожар на полигоне Витино.

Ранее российские СМИ подсчитали, сколько захватчиков были ликвидированы ракетами и дронами в Крыму с начала мая.