Представитель Третьей штурмовой бригады рассказал «24 каналу», что у российских оккупационных сил нет существенных проблем с военной техникой, которую они берегут больше, чем личный состав, однако есть один нюанс, информирует «НБН».

По словам пресс-офицера, «вторая армия мира» вынуждена расконсервировать боевые машины старого образца – 1970-1980-х годов и даже старше. Однако и такая техника представляет угрозу и может изменить ситуацию на поле боя, поэтому Силам обороны Украины нужно ее уничтожать.

Бородин уточнил, что у войск Российской Федерации не страдает количество боевой техники, а падает качество современных модернизаций, поэтому на фронте образцов новой техники страны-агрессора стало меньше.

Ранее командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады объяснил, почему путинские оккупационные силы боятся применять технику на Торецком направлении.