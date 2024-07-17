Издание The Economist пишет, что способность страны-агрессора поддерживать интенсивность боевых действий в Украине стала под вопросом из-за нехватки вооружения, информирует «НБН».

По словам международных аналитиков, у путинских оккупационных сил нет проблем с пополнением личного состава, однако им нужно больше техники. Командование ВС РФ старается беречь боевые машины, а россияне занимаются восстановлением техники времен СССР.

Журналисты пишут, что данные разведки разных стран заявляют о потере оккупантами около 3000 танков и 5000 единиц других боевых машин за первые два года полномасштабной войны. В то же время РФ столкнулась с проблемами производства собственной техники по ряду причин.

Аналитик Майкл Джерстад утверждает, что, если ничего не изменится, «второй армии мира» к концу года придется перейти к обороне. Параллельно интерес кремлевского диктатора к согласованию временного прекращения огня начнет расти.

Ранее в 3-й ОШБр рассказали о проблемах армии Путина с военной техникой.