В аналитическом материале ISW отмечается, что удары украинских БПЛА вглубь страны-агрессора вынуждают Москву прикрывать системами противовоздушной обороны объекты, которые она считает важными целями, информирует «НБН».

Американские эксперты обратили внимание на спутниковые снимки резиденции российского лидера на Валдае, которые были получены еще 6 мая. Кадры зафиксировали 7 ЗРК «Панцирь С-1» вокруг местопребывания диктатора.

В ISW цитируют руководителя московского Центра анализа стратегий и технологий, консультанта Минобороны РФ Руслана Пухова. Эксперт заявил, что «фокальное» прикрытие противовоздушной обороной в масштабе атак беспилотников бессмысленно. Дроны все равно могут обходить ПВО РФ и наносить удары с непокрытых направлений.

Пухов призвал военное руководство страны-агрессора внедрять инновационный децентрализованный подход для защиты объектов на территории РФ от атак БПЛА, предупредив, что беспилотники будут проникать дальше вглубь страны.

Напомним, экс-командир роты «Айдара» рассказал о проблеме с ПВО государства-террориста.