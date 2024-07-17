В Центре специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины сообщили, что бойцы «второй армии мира» на фронте в Харьковской области пытаются перебрасывать пехоту, используя малые группы.

В НГУ рассказали, что Силы обороны раскусили замысел врага и обнаруживают такие попытки бойцов войск Российской Федерации, информирует «НБН».

Также защитники опубликовали кадры нанесения огневого поражения «освободителям», которые пытаются осуществить перемещения между позициями, бойцами 2-го отдельного отряда ЦСН «Омега» с помощью сброса с беспилотника.

Напомним, в Третьей штурмовой бригаде рассказали о ситуации на Харьковском направлении. Командир подразделения «Терра» 3-й ОШБр объяснил, в чем заключается тактика многоволновых атак, которую российские оккупанты применяют на фронте в регионе.