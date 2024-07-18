Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в ФСБ РФ и «полиции ДНР», заявил, что на прошлой неделе в Мариуполе ликвидировали более десяти оккупантов, информирует «НБН».

Неизвестный мужчина азиатской внешности и женщина славянской внешности угостили захватчиков арбузами, поблагодарив их за «защиту». Подарок стал смертельным для оккупантов – 12 «освободителей» были ликвидированы, 4 находятся в больнице.

Как оказалось, в плодах содержались огромные дозы мышьяка, которым были отравлены путинские бойцы. В убийстве захватчиков враг обвиняет Украину.

По словам собеседников, с начала мая в Мариуполе оккупанты гибли от яда, ножевых и огнестрельных ранений, однако россияне не афишировали эти случаи. За этот период было ликвидировано 7 захватчиков при таких «загадочных обстоятельствах».

Андрющенко в своем Telegram-канале прокомментировал новость в росСМИ. По словам советника городского главы, власти и мариупольское сопротивление не могут ни подтвердить, ни опровергнуть соответствующую информацию.

«Просто работаем дальше», – написал чиновник.

Напомним, в апреле российские оккупанты были отравлены в войсковой части Севастополя.