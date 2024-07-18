Накануне в Центре национального сопротивления сообщили, что РФ, вероятно, перебрасывает войска из Херсонской области на Харьковщину, где несет большие потери. По данным ЦНС, враг отправляет на это направление некоторые подразделения и операторов БПЛА, информирует «НБН».

В эфире национального телемарафона Лиховий заявил, что в операционной зоне ОСГВ «Таврия» защитники за последние несколько дней не зафиксировали резких изменений в составе и действиях путинских оккупационных сил.

Кроме того, по его словам, на юге страны нет признаков формирования наступательных группировок «второй армии мира».

Напомним, в Силах обороны прокомментировали ситуацию на Торецком направлении. Командир взвода 95-й ОДШБр рассказал, в каких условиях российским захватчикам приходится воевать на этом участке фронта.