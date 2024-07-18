Командир взвода 95-й ОДШБр в эфире телеканала «Мы – Украина» рассказал, что на Торецком направлении путинские солдаты воюют в жестких рамках, которые им установило командование «второй армии мира», информирует «НБН».

По словам военнослужащего, российские захватчики вынуждены идти до конца. Руководство ВС РФ запретило оккупантам сдаваться в плен, поэтому в их рядах участились случаи суицида.

Краснов отметил, что сдаваться не имеют права и «трехсотые», при этом забирать раненых «освободителей» с поля боя не спешат, заставляя их идти вперед. Поскольку россияне практически не проводят эвакуацию, те бойцы, которые уже не могут ходить, лежат по несколько дней.

Военный добавил, что успешное выполнение боевой задачи является единственной возможностью для захватчиков вернуться.

Напомним, в Национальной гвардии рассказали о новой тактике перемещения пехоты путинских оккупационных сил в Харьковской области.