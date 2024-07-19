Каволи заявил, что ход боевых действий становится все труднее прогнозировать, однако сейчас Силы обороны Украины имеют замечательную стратегию ведения войны против российских оккупантов, пишет «НБН» со ссылкой на «Голос Америки».

Генерал отметил, что вторжение РФ в Украину показало, что в современной войне вы либо быстро побеждаете, либо вас ждет долгая работа, которая полна непредсказуемых событий.

По мнению главнокомандующего войск Альянса в Европе, ход боевых действий будет зависеть от того, какая сторона сможет быстрее накопить качественную силу и воспользоваться ею. Военачальник считает, что ВСУ сейчас действуют соответствующим образом и умело выстраивают стратегию, которую им нужно просто продолжать выполнять.

Как подчеркнул Каволи, что от исхода российско-украинской войны будет зависеть безопасность европейских государств. Он считает, что как бы не завершился этот конфликт, Запад будет иметь очень большую проблему со страной-агрессором.

Ранее бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес обвинил Белый дом в том, что он не ставит победу Украины как цель, опасаясь ядерного удара со стороны РФ.