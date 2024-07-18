Ходжес в интервью изданию Kyiv Post заявил, что администрация президента США просто не приняла решение относительно желания достичь победы для Украины в войне с РФ и не ставит это как цель, информирует «НБН».

«Они просто не хотят этого», – утверждает бывший командующий американскими войсками в Европе.

По словам генерала в отставке, всем бы понравилось, если бы российские захватчики просто убрались с украинской территории к себе домой без хаоса в стране-агрессоре, однако Белый дом не готов сделать необходимое для достижения цели.

Ходжес считает, что политика Вашингтона базируется на чрезмерном страхе перед применением ядерного оружия Москвой, если кремлевский диктатор начнет проигрывать войну. Экс-военачальник подчеркнул, что победа Украины в стратегических интересах Штатов. ВСУ могут сами выполнить свою работу, им просто нужны обязательства и средства от США.

Старший советник НАТО по логистике утверждает, что нет никаких причин для запретов на использование западного оружия Силами обороны Украины для ударов по объектам врага вглубь РФ. Соответствующие ограничения не имеют смысла с военной точки зрения.

Ранее в Минобороны США объяснили, почему Вашингтон не разрешает украинской армии бить ракетами ATACMS по территории РФ.