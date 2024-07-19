Telegram-канал «Маріуполь.Спротив» опубликовал скриншот сообщения в одном из Z-пабликов об инциденте на временно захваченной Херсонщине. Один из оккупантов призывает других захватчиков ни в кое случае не брать водку у местных жителей, информирует «НБН».

По словам «освободителя», соседний взвод попал в госпиталь. Сначала захватчики думали, что это реакция на сильную жару, однако медики заявили, что путинских солдат отравили. Накануне оккупанты покупали на ярмарке алкоголь из рук украинцев.

Россиянин пожаловался на отмену сухого закона на временно захваченных территориях Херсонской области, который позволил местным жителям легально продавать отравленную водку.

Мариупольские партизаны, комментируя соответствующую новость, поблагодарили гауляйтера Владимира Сальдо за то, что украинцам на ВОТ стало легче помогать Силам обороны ликвидировать врага.

Ранее российские паблики заявили, что на прошлой неделе в Мариуполе «освободителей» отравили арбузами. Угощение от местных жителей стало для захватчиков смертельным.