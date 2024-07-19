В ОСГВ «Хортица» рассказали, что на Донетчине был сбит очередной боевой самолет «второй армии мира». Зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко на Покровском направлении «отминусовали» Су-25 путинских оккупационных сил, информирует «НБН».

Сообщается, что штурмовик российских захватчиков пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны. Однако защитники из 110-й бригады прервали полет российского штурмовика, который уже пылает в степях Донбасса.

В ОСГВ «Хортица» добавили, что благодаря меткости, сноровке и профессионализму защитников «вторая армия мира» потеряла еще одну единицу боевой авиации.

Напомним, в конце прошлого месяца в Донецкой области воины Национальной гвардии Украины уничтожили Су-25 войск страны-агрессора, который осуществлял боевой вылет, из ПЗРК «Игла».