В аналитическом материале ISW отмечается, что несколько дней назад российская диверсионно-разведывательная группа попыталась осуществить трансграничный рейд на Сумщину, информирует «НБН».

Американские эксперты, ссылаясь на заявления украинских военнослужащих, пишут, что ДРГ РФ пыталась прорваться в села Чуйковка, Рожковичи и Сытное. Эти населенные пункты расположены на северо-востоке региона в 5 километрах от государственной границы.

Аналитики отмечают, что рейд российских диверсантов в Сумскую область оказался ограниченным и неудачным. Оккупанты пошли в атаку после интенсивного артиллерийского и минометного обстрела населенных пунктов, однако защитники позже остановили врага.

Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко подтвердил, что на Сумщине была определенная активность диверсантов, однако прорыва государственной границы захватчиками в области не было.

Ранее представитель ГПСУ объяснил снижение активности ДРГ РФ на Сумщине.